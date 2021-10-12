/655637/رجعت-من-شهر-العسل-معايا-800-جنيه-بس-وهذه-أغرب-نصيحة-تلقيتها-من-شقيق-زوجتي-تصريحات-أميرة-كرارة-في-بصراحة-مع

فجر الفنان أمير كرارة تصريحات جريئة لأول مرة خلال لقائه مع شقيق زوجته النجم أحمد صلاح حسني ببرنامج «بصراحة مع»، المذاع على فضائيات «mbc1»، وذلك مساء أمس في تمام الساعة الثامنة.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات النجم أمير كرارة خلال لقاءه مع الفنان أحمد صلاح حسني في برنامج «بصراحة مع».

نصيحة أحمد صلاح حسني لأمير كرارة يوم زفافه

كشف كرارة، عن أغرب جملة وجهها له أحمد صلاح حسني يوم زفافه قائلًا: "قلت لي أغرب كلمة في حياتي وهي فكر تاني إنت متأكد، استغربت تيجي منك انت عاوزني أخلع يوم فرح أختك".

وتابع أمير كرارة حديثه: "شعرت أنك بتحبني بجد زي الأخوات، ليرد صلاح حسني عليه قائلًا: " حاسس بيك علشان سننا زي بعض وشعرت أن هناك صداقة هتدوم بينا، ليرد كرارة ساخرًا: "بتنصحني ما تجوزتش يوم فرح أختك".

وتحدث النجمان أمير كرارة وأحمد صلاح حسني، عن بعض الصعوبات التي تعرضا لها في بداية حياتهما وخاصة بعد الزواج وتحمل المسؤولية.

أمير كرارة يعاني من ضائقة مالية بعد انتهاء شهر العسل

قال أمير كرارة خلال لقائه مع أحمد صلاح حسني، إنه كان لا يمتلك سوى 800 جنيه فقط بعد عودته من شهر العسل، ما جعله يشعر بالهم، لكنه لم يتوقع الرزق الذي وهبه الله له في اليوم التالي بعد رجوعه من شهر العسل مع زوجته.

أضاف كرارة: "كنت مسافر مع زوجتي شهر العسل في تايلاند بـ 20 الف جنيه، وأنا راجع في الطيارة كنت شايل الهم، مع إن كان لسه بدري على الهم وكنت صغير، قلت لمراتي أنتي عارفة أني مش معايا غير 800 جنيه كل ما أمتلكه في حياتي قالت لي سيبها على الله ما تقلقش".

حياة أمير كرارة المهنية قبل دخوله عالم التمثيل

وتطرقا الثنائي إلى الحديث عن بدايتهما قبل التمثيل، وانتقالهما من الرياضة للتمثيل، حيث قال أمير كرارة، إن الكثير لا يعرف أنه كان يلعب في منتحب مصر للكرة الطائرة.

وأضاف كرارة: "الحمد لله كنت ألعب في نادي هوليوليدو الرياضي، والناس كلها عارفة إن أي حد يدخل منتحب بيكون صاعد من الأهلي أو الزمالك، لكن دخولي المنتخب على الرغم من مشاركتي بفريق غير الأهلي والزمالك يعد إنجازًا كبيرًا".

وتابع: "لعبت آخر بطولة عالم بالكرة الطائرة في إندونسيا، وبعدها الحلم تغير، مشيرًا إلى أن لاعبي كرة الطائرة حينها كانوا لا يتقاضون أمولًا على عكس الآن".

أمير كرارة يتسعد لطرح فيلم كازبلانكا 2

على جانب آخر يعمل كرارة على التحضير للجزء الثانى من فيلم "كازابلانكا" والذى تم عرض الجزء الأول منه في موسم عيد الفطر من عام 2019 وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات حيث حقق 80 مليون جنيه في شباك التذاكر، حيث يتم التعاقد حالياً مع أبطال الجزء الثانى وكان في المقدمة النجمة نيللى كريم.

فيلم “كازابلانكا” الجزء الأول تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش، أحمد جمال سعيد وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

أمير كرارة يتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل «نسل الأغراب»، تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.