إنفوجراف.. السيسى يتحدث فى مؤتمر التنوع البيولوجى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر سارعت فى 2018 بطرح مبادرة طموحة بين جميع جوانب العمل البيئى لتحقيق التناغم والتكامل بين جهود الحفاظ على التنوع البيولوجى ومواجهة تغير المناخ ووقف تدهور التربة وتصحر الأراضى إيمانا منها بما لهذه الجهود من أثر إيجابى على صحة الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.





وأضاف السيسى، خلال كلمته أمام مؤتمر التنوع البيولوجى بالصين، اليوم الثلاثاء، أن العالم اليوم يمر بمرحلة دقيقة فى تاريخ البشرية تتطلب بذل جهود حثيثة للتكاتف لمواجهة التحديات، والتى زادت من حدتها بعد جائحة كورونا. وقدم السيسى، خلال كلمته، الشكر لجمهورية الصين، قائلاً: "أتقدم بالشكر إلى جمهورية الصين على عقد هذه الدورة، على الرغم من التحديات التى تواجه العمل متعدد الأطراف على إثر تداعيات كورونا". وأضاف: "نعيش مرحلة دقيقة فى تاريخ البشرية.. تتطلب منا بذل جهود حثيثة للتكاتف لمواجهة التحديات الجسام، والتى زادت من حدتها جائحة كورونا".

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