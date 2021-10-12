رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات فى محافظة الأقصر

جدة - نرمين السيد - فى سياق آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعاً حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، بحضور عدد من شركاء التنمية بما فى ذلك ممثلى هيئات الأمم المتحدة، ووكالات التنمية الدولية، وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، عناصر المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، لافتاً إلى أن هذه المبادرة الوطنية تستهدف تغيير وجه الحياة لأكثر من نصف سكان مصر.
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