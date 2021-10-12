الرى: إزالة 4847 حالة تعد بمساحة 1.30 مليون متر مربع

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى لوزارة الرى، أن أعداد الإزالات المستهدفة حوالى 165 ألف حالة بمساحة 19.30 مليون متر مربع تقريبا، وقد تم حتى تاريخه إزالة 4847 حالة بمساحة 1.30 مليون متر مربع تقريبا، ليصبح إجمالى أعداد الإزالات المتبقية حوالى 160 ألف حالة إزالة بمساحة 18 مليون متر مربع تقريبًا، وما تزال حملات الإزالة جارية بكل المحافظات.

وتواصل وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقى بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث شمل المشروع ترع بأطوال 9488 كيلومتر حتى تاريخه، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل 2831 كيلومتر، كما تم طرح مساقى بأطوال 466 كيلومتر، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 26 كيلومتر، وجارى العمل فى باقى الأطوال.