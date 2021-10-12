صور.. رئيس العربية للتصنيع: توجيهات رئاسية بتعزيز التعاون مع الدول الصديقة

جدة - نرمين السيد - قال الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تحرص على فتح مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع جميع الدول الصديقة، وإتاحة الفرصة لتدريب الكوادر البشرية بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعزيز التعاون والتكامل مع الدول الصديقة لمصر.





وأعرب التراس، خلال زيارة وفد كلية الدفاع الوطنى الهندية، للهيئة العربية للتصنيع، عن اعتزازه بزيارة الوفد الهندى باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية وتطورها وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى، مؤكدًا أن الهيئة العربية للتصنيع ترحب باستقبال زيارات مماثلة للدارسين بدولة الهند الصديقة.

وحرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على فتح حوار مفتوح مع الوفد الهندى، تناول فيه تاريخ تأسيس العربية للتصنيع ودورها القومى كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر، مشيرًا إلى استراتيجية الهيئة لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين أحدث التكنولوجيات والتقنيات فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية، بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية.

وأوضح أن "العربية للتصنيع" تمثل الظهير الصناعى للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير، مؤكدًا أن الهيئة تضع جميع خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع الهند وجميع الدول الصديقة، وأيضًا تبادل الخبرات والتدريب فى العديد من المجالات.

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أعرب وفد كلية الدفاع الوطنى الهندية، عن إعجابهم بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

كما تضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، وأطلع الوفد على نظم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى جميع مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.