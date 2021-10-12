صور.. تنفيذ 53 قرار إزالة تعديات على ترعة النصر فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ 53 قرار إزالة صادر لتعديات على ترعة النصر بمنطقة بهيج. ومن جانبه، شدد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء التصدى بكل قوة وحزم ومنع تعدى أى مواطن على أراضى الدولة. وأضاف المحافظ، أنه سيتم تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة وردع المخالفين. وتستهدف الموجة الـ 18 إزالة المبانى والأسوار المخالفة التى لا يجوز تقنينها والحالات التى لم يتقدم واضعى اليد عليها بطلبات تقنين، والتعديات على الترع والأراضى الزراعية.

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