إعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية

جدة - نرمين السيد - أصدر محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير والديوان العام، وتضم فى عضويتها عدد من قيادات الوزارة.





وقال شعراوى، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن القرار الوزارى يتضمن عددا من الاختصاصات التى تختص الوحدة للقيام بها ومن بينها العمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة، واقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوحدة ستضع خطوط استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، ومتابعة تنفيذ وحدات الإدارة المحلية لالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان فى ضوء الاتفاقيات الدولية واقتراح اللوائح والقرارات والكتب الدورية اللازمة إعمالا لها.

وأشار الوزير، إلى أن الوحدة ستختص أيضا برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الانسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية وتلقى الشكاوى المقدمة فى هذا الشأن ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان فى وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعية وتنمية الوعى القانونى للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستورا وقانونا.

وأوضح أن الوحدة ستختص أيضا بتعزيز مجالات التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان، وتنمية مهارات العاملين بالوزارة والمحافظات فى المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان وبناء قدراتهم فنيا وعلميا من خلال إعداد برامج وخطط التأهيل والتدريب وتنفيذها، لافتا إلى أن الوحدة ستعزز دور الإدارات المحلية وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على جعل مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص نهجا تتسم به جميع أعمال الإدارة الممحلية والعمل على تعزيز وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل وذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمسنين.

وأشار إلى أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، استضاف دورة تدريبية لإعداد مدربين متخصصين TOT فى مجال حقوق الإنسان، بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، استفاد منها 27 متدربا من جميع المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن المحتوى التدريبى فى تلك الدورة ركز على الآليات الوطنية وحماية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتصميم الإنشطة التدريبية، ودور واختصاصات وحدات الإدارة المحلية فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والالتزامات الدولية لمصر الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، كما يتضمن البرنامج التدريبى سبل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التميز وآليات التعاون مع منظمات المجتمع الأهلى فى مجال حقوق الإنسان، والممارسات التدريبية الصحيحة والخاطئة.

وأضاف أن الوزارة وزعت الكود المصرى للمعاقين على جميع المحافظات للالتزام به أثناء تنفيذ الطرق والإنشاءات الجديدة، كما وقعت الوزارة مؤخرا برتوكول تعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسة مصر الخير وبنك التعمير والإسكان، فيما يخص الأرصفة لتتلائم مع المعاقين وتسهيل حركتهم كنموذج سيتم تعميمه على أحياء ومدن المحافظات الأخرى خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا فى عام 2018 بتشكيل وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام للوزارة، كما تم تعميم الوحدة على جميع المحافظات خلال الثلاث سنوات الماضية، وتم تجهيزها وتعيين مسؤول ومعاونيين لكل وحدة لتعزيز رؤية المحافظات فى مجال حقوق الإنسان ووضع خطة سنوية للتدريب فى هذا المجال.