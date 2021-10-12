رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمشروعات الأقصر

يتفقد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، اليوم، عدد من المشروعات بمحافظة الاقصر.

وكان رئيس الوزراء، قد عقد مساء أمس، اجتماعاً حول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية قرى الريف المصري، بحضور عدد من شركاء التنمية بما في ذلك ممثلي هيئات الأمم المتحدة، ووكالات التنمية الدولية، وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، عناصر المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لافتاً إلى أن هذه المبادرة الوطنية تستهدف تغيير وجه الحياة لأكثر من نصف سكان مصر.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه المبادرة تعد بمثابة مشروع القرن الحادي والعشرين، فهي أهم ما تم تنفيذه في مصر منذ أكثر من نصف قرن، لافتاً إلى أنها مبادرة شاملة تحتضن كل المبادرات الرئاسية، بما في ذلك مبادرة "تعزيز صحة الطفل"، و"تكافل وكرامة"، "وقوارب النجاة"، و"100 مليون صحة"، و "تقليل كثافة الفصول"، و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، و"منصة مصر الرقمية"، و"وطن بلا غارمات"، ومشيراً إلى أنه تم تصميمها وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لتعزيز جودة حياة المصريين في جميع أنحاء الجمهورية.

وتناول رئيس الوزراء أهم خصائص وسمات المبادرة، قائلاً: إن هذه المبادرة تجسد ملحمة للتشييد والبناء في ربوع الجمهورية، وتستهدف أكثر من نصف السكان في مشروع قومي واحد يؤثر على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحضرية، ويساهم فيه الشباب، ويختار المواطنون مشروعاتهم من أجل تحقيق «حياة كريمة» تليق بهم، فضلاً عن استثمار المبادرة في رأس المال البشرى، وهو ثروة مصر الحقيقية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم تصميم المبادرة وفقاً لنهج علمي، تم من خلاله وضع معايير لتحديد المناطق المستهدفة ذات الأولوية، وتم تحديد التدخلات الرئيسية والتي تلخصت في: تحسين البنية التحتية من خلال توفير خدمات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، وتأهيل وتبطين الترع والمصارف، وتوفير المجمعات الزراعية، والحكومية، وتمهيد شبكة الطرق الريفية، وتوفير شبكات الغاز الطبيعي والكهرباء، وخدمات الانترنت والبريد، وتحقيق التنمية البشرية من خلال توفير خدمات الصحة والتعليم والرياضة والوعي الثقافي، هذا بالإضافة إلى التدخلات الاجتماعية من خلال توفير سكن لائق ومحو الأمية، وإطلاق الحملات التوعوية والثقافية والرياضية والتأهيل النفسي والاجتماعي، هذا فضلاً عن تحقيق النمو الاقتصادي من خلال بناء مجتمعات حرفية، وتوفير مشروعات عالية الإنتاجية، وتوفير فرص عمل لسكان الريف، وإعادة تدوير المخلفات، وتحقيق التنمية الزراعية والسمكية.