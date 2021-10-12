مواصلة العمل بالمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقى

تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في إطار حملات موسعة لإزالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر .. وتبلغ أعداد الإزالات المستهدفة حوالى ١٦٥ الف حالة بمساحة ١٩.٣٠ مليون متر مربع تقريبا ، وقد تم حتى تاريخه إزالة ٤٨٤٧ حالة بمساحة ١.٣٠ مليون متر مربع تقريبا ، ليصبح اجمالى أعداد الازالات المتبقية حوالى ١٦٠ ألف حالة إزالة بمساحة ١٨ مليون متر مربع تقريبا ، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

كما تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، وأعمال تأهيل المساقى بمحافظات الجمهورية المختلفة ، حيث شمل المشروع ترع بأطوال ٩٤٨٨ كيلومتر حتى تاريخه ، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل ٢٨٣١ كيلومتر.

كما تم طرح مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى باطوال ٢٦ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الأطوال.