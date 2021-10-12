تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في إطار حملات موسعة لإزالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر .. وتبلغ أعداد الإزالات المستهدفة حوالى ١٦٥ الف حالة بمساحة ١٩.٣٠ مليون متر مربع تقريبا ، وقد تم حتى تاريخه إزالة ٤٨٤٧ حالة بمساحة ١.٣٠ مليون متر مربع تقريبا ، ليصبح اجمالى أعداد الازالات المتبقية حوالى ١٦٠ ألف حالة إزالة بمساحة ١٨ مليون متر مربع تقريبا ، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.
كما تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، وأعمال تأهيل المساقى بمحافظات الجمهورية المختلفة ، حيث شمل المشروع ترع بأطوال ٩٤٨٨ كيلومتر حتى تاريخه ، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل ٢٨٣١ كيلومتر.
كما تم طرح مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى باطوال ٢٦ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الأطوال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصلة العمل بالمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.