رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بالأقصر

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بعدد من المشروعات بمحافظة الأقصر يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين . ويتفقد رئيس الوزراء طريق الكباش وأعمال ترميم صالة الأعمدة الكبري بالمعبد، استعداداً لاحتضان احتفالية افتتاح مشروع تطوير طريق الكباش.

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