«جو خريفي» وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

درجات الحرارة فى المحافظات اليوم ، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة فى المحافظات، لتحديد الرداء وأوقات الخروج المناسبة.

دوت الخليج

درجات الحرارة فى المحافظات

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة اليوم ستكون منخفضة نسبيًا، مع توقع بسقوط الأمطار فى مختلف المحافظات.

وكما أشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، فإنه من المتوقع أن تشهد البلاد أمطار خفيفة لمتوسط مع برق ورعد في سماء القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

هذا وتشهد البلاد طوال الفترة الماضية، أجواء خريفية سيطرت في الوقت الحالي.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم

وكما توقعت هيئة الأرصاد، فإن فرص أمطار اليوم ستكون خفيفة على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد من الساعة 2 صباحا حتى 2 ظهرا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.