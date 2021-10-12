النائبة منال هلال: معرض تراثنا دليلاً صريحاً على إلتزام الدولة بدعم اصحاب الحرف اليدوية

/655640/النائبة-منال-هلال-معرض-تراثنا-دليلا-صريحا-على-إلتزام-الدولة-بدعم-اصحاب-الحرف-اليدوية

قالت النائبة منال هلال عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن معرض تراثنا احد اهم الفعاليات المتخصصة في الصناعات الحرفية واليدوية والتي يقيمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك للعام الثالث على التوالي مشيرة إلي أن الصناعات الحرفية والتراثية شكلت احد اهم ملامح الشخصية المصرية عبر الزمن.

معرض تراثنا للحرف اليدوية

واكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة منال هلال لتحيا مصر علي اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصناعات الحرفية واليدوية يعد دليلاً صريحاً على التزام الدولة المصرية بدعم كافة اصحاب الحرف اليدوية مما يساهم في نجاح الشمول الاجتماعي والاقتصادي الذي يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على التراث المصري الذي يحفظ لمصر مكانتها المتميزة كاحد اهم الحضارات الانسانية التي عملت البشرية معاني السلام والاخاء والمحبة.

المشروعات الصغيرة

واوضحت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب، إلي أن الانسان المصري قد استخدم منذ عهد قدماء المصريين وحتى وقتنا هذا الاعمال اليدوية والحرفية لتسجيل حياته واهم احداثها مما ساهم بشكل كبير في حفظ التاريخ المصري وحافظ على الهوية المصرية المتاصلة في اعماق التاريخ .

هذا واستقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفدا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، ضمن برنامج زيارة نواب وأعضاء التنسيقية لمحافظة الإسكندرية.

وتناول اللقاء عددا من الملفات التي تخص المحافظة، وتمس الاحتياجات اليومية للشارع السكندري، ومنها توفير سكن كريم للمواطنين من خلال المشروعات القومية مثل «بشائر الخير» وإتاحة شواطئ الإسكندرية للجمهور، والاهتمام بذوي الإعاقة، وبدء العام الدراسي. وتضمن اللقاء نقاشا مفتوحا بين المحافظ ونواب التنسيقية، أكد خلاله أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان ضرورة التكامل والتعاون الدائم بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن.

كما تطرق اللقاء لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اختفاء 6 تلاميذ من إحدى مدارس المحافظة، وهو ما نفاه المحافظ، مؤكدا وجود حالة تدافع بين أولياء الأمور، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل المسؤولين عن هذه الواقعة للتحقيق وتوقيع الجزاء المناسب عليهم. وأجرى الوفد جولة داخل مكتبة الإسكندرية تضمت زيارة المتاحف والمعارض.