ما مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث وقصته

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يترقب محبي المسلسلات المصرية بشغف جم، عرض الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة» بطولة الفنان سيد رجب والنجمة سوسن بدر، حيث أنهم يشعرون خلاله بحالة من الدفئ الأسري.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة».

مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

وحقق مسلسل «أبو العروسة» الذي أدى بطولته قامة من من مبدعي الفن في مصر، نجاحًا باهرًا واستطاع بجوه العائلي الدافئ الذي يعرض تفاصيل معيشة الطبقة المتوسطة، خطف قلوب الجماهير الأمر الذي جعل متابعي المسلسل في حرص دائم على معرفة أي جديد عن العمل.

لم تعلن الشركة المنتجة حتى الآن عن موعد عرضه تحديدًا، ولكن من المتوقع أن ينطلق خلال شهر ديسمبر أو يناير مع قرب بدء العام الجديد في موسم الشتاء 2022.

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة 3

وسبق وأن أعلن الفنان المصري سيد رجب بطل العمل عن موعد عرضه، حيث نشر البوستر الدعائي له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه مشوقًا جمهوره قائلًا: "قريبًا هنشوف حكايات جديدة عن الأب المصري في أبو العروسة 3".

ومن المقرر عرض الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة من خلال إحدى المنصات الإلكترونية على عكس الجزئيين الأخريين، وتعد هذه المنصة إحدى المنصات الجديدة التي ستنطلق في نهاية هذا العام ليكون أبو العروسة بجزئه الجديد أول عمل يفتتح المنصة.

قصة مسلسل أبو العروسة

تدور قصة مسلسل «أبو العروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

أبطال مسلسل أبو العروسة

«أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

سيد رجب أحدث المنضمين لفيلم «إكس»

وجدير بالذكر، أن الفنان الكبير سيد رجب تعاقد، رسميًا على بطولة فيلم جديد بعنوان «إكس» للفنان أحمد حلمي.