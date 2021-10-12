سفير الصومال بالقاهرة: حريصون على فتح آفاق تعاون مع الأشقاء العرب

جدة - نرمين السيد - أكد السفير إلياس شيخ عمر، سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، حرص بلاده على فتح آفاق أوسع للتعاون مع أشقائه العرب، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات الكبيرة التى تموج بها المنطقة.





جاء ذلك فى بيان له اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى الاحتفال برفع العلم الصومالى للمرة الأولى فى الأراضى الصومالية والذى يوافق 12 من أكتوبر من كل عام، موجها التهنئة للرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس الجمهورية الصومالية الفيدرالية.

وأكد مندوب الصومال بالجامعة العربية، أن الصومال تخطو خطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل باستخدام مواردها وثرواتها الطبيعية، بالتوازى مع جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، مطالبًا الدول العربية بدعم بلاده فى تلك الحرب التى تخوضها لمكافحة الإرهاب.

وهنأ السفير الياس شيخ عمر، الشعب الصومالى بمناسبة يوم رفع العلم الوطنى، مثمنا تضحيات الشعب الصومالى بأرواحه وأمواله لتحقيق تطلعاته الوطنية وتحقيق السيادة على أرضه ورفع علم بلاده خفاقا، متمنيًا للرئيس الصومالى موفور الصحة والسعادة وللشعب الصومالى دوام التقدم والازدهار.

ويحتفل الصومال بيوم العلم الذى أصبح للبلاد شعارا تعرف به وتميزه فى 12 أكتوبر من كل عام، إذ تم رفع العلم الصومالى لأول مرة فى البلاد فى مثل هذا اليوم من عام 1954.