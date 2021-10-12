وزير الإنتاج الحربى يبحث مع وفد كورى تعزيز التعاون فى مجال تدوير المخلفات

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الكورية الجنوبية فى مختلف المجالات والتى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.





وأضاف المهندس محمد أحمد مرسى، خلال استقباله سونج كى هون رئيس مؤسسة البيئة والتكنولوجيا الكورية "KEITI"، على رأس وفد كورى جنوبى يضم ممثلين عن المؤسسة وممثلى شركتى "JST" و"Yooshin"، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، أن اللقاء استهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين "المصرى والكورى الجنوبى" فى مجال إنشاء مصانع تدوير المخلفات.

كما أكد حرص الوزارة على نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات لتوطين صناعة معدات خطوط تدوير المخلفات طبقا للمعايير العالمية بما يساهم فى حماية البيئة من التلوث وتعميق التصنيع المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملات الأجنبية، وبالتالى تعزيز الاقتصاد القومى، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بملف إدارة المخلفات البلدية الصلبة.

من جانبه أوضح سونج كى هون رئيس مؤسسة البيئة والتكنولوجيا الكورية "KEITI" أن مؤسسته تتبع وزارة البيئة الكورية، معربا عن تطلعه لتحقيق تعاون مشترك مثمر مع "الإنتاج الحربى" فى مجال إدارة المخلفات، خصوصًا أن إقامة مصانع ومحطات تدوير المخلفات من شأنه زيادة القيمة المضافة للتخلص من المخلفات وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطن المصرى، كما أعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجانبين والثقة المتبادلة بين الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربى، متمنيا تحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة وتشجيع عقد شراكات جديدة ودعم التوأمة بين مصر وكوريا فى مختلف المجالات، خصوصًا مجال إدارة المخلفات لتحقيق تنمية شاملة.

كما أثنى "هون" على الخبرات الفنية والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربى ودورها فى دعم خطة الدولة المصرية فى التنمية والتطوير، ودورها فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة فى ضوء خبرتها الممتدة فى هذا المجال.

وأوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزارة تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها فى مختلف المجالات قائما على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أن اللقاء مع الشركات الكورية الجنوبية عكس تطلع الجانبين لإقامة شراكات مثمرة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة.

حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير، والمهندس محمد فؤاد مترجم، ومحمد بكر المستشار الإعلامى للوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية، والمهندس منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية.