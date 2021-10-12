صور.. لحظات تنصيب طالبة رئيسا للمجلس القومى للمرأة لمدة يوم

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جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة مايا مرسى، لـ رينا حازم الطالبة بكلية الآداب بجامعة القاهرة والمتطوعة فى الهلال الأحمر لتشغل منصب رئيسة المجلس لمدة يوم ضمن مبادرة فتيات فى أدوار قيادية، التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى.
وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن دور الأجيال المقبلة هو المحافظة على هذه الحقوق واستكمال المسيرة نحو الحصول على المزيد من الحقوق التى تمكن المرأة والفتاة وتنصفها.
من جانبها أعربت رينا حازم، عن حلمها بأن يكون لها دور فى تقديم المساعدة للفتيات والسيدات وتعريفهن بالحقوق التى منحتها الدولة، وسبل الحصول عليها، مشيرة إلى أهمية التوعية كعامل أساسى فى حصول المرأة على حقوقها، مشيرة أيضا إلى أهمية تربية الأطفال من الجنسين منذ البداية على احترام وتقبل الآخر.
وأعربت عن سعادتها بهذه التجربة المتميزة التى تم منحها لها لتتقلد مثل هذا الدور الهام ولو لمدة يوم واحد .
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