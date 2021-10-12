الري: استمرار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل

أوضح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الوزارة الموارد تواصل إزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في إطار حملات موسعة لإزالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر.

وأشار وزير الري، في تصريحات صحفية، إلى أن أعداد الإزالات المستهدفة حوالى ١٦٥ ألف حالة بمساحة ١٩.٣٠ مليون متر مربع تقريبا، وتم حتى تاريخه إزالة ٤٨٤٧ حالة بمساحة ١.٣٠ مليون متر مربع تقريبا، ليصبح اجمالى أعداد الازالات المتبقية حوالى ١٦٠ ألف حالة إزالة بمساحة ١٨ مليون متر مربع تقريبا، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

وأضاف الدكتور عبدالعاطي، أن الوزارة تسعي لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقى بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث شمل المشروع ترع بأطوال ٩٤٨٨ كيلومترا حتى تاريخه ، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل ٢٨٣١ كيلومترا، كما تم طرح مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومترا ، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى باطوال ٢٦ كيلومترا ، وجار العمل في باقى الاطوال.