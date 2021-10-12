- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أوضح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الوزارة الموارد تواصل إزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في إطار حملات موسعة لإزالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر.
وأشار وزير الري، في تصريحات صحفية، إلى أن أعداد الإزالات المستهدفة حوالى ١٦٥ ألف حالة بمساحة ١٩.٣٠ مليون متر مربع تقريبا، وتم حتى تاريخه إزالة ٤٨٤٧ حالة بمساحة ١.٣٠ مليون متر مربع تقريبا، ليصبح اجمالى أعداد الازالات المتبقية حوالى ١٦٠ ألف حالة إزالة بمساحة ١٨ مليون متر مربع تقريبا، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.
وأضاف الدكتور عبدالعاطي، أن الوزارة تسعي لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقى بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث شمل المشروع ترع بأطوال ٩٤٨٨ كيلومترا حتى تاريخه ، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل ٢٨٣١ كيلومترا، كما تم طرح مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومترا ، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى باطوال ٢٦ كيلومترا ، وجار العمل في باقى الاطوال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الري: استمرار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.