ننشر مصاريف المدارس الابتدائية الحكومية 2021

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مصاريف المدارس الابتدائية الحكومية 2021 ، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة التكاليف المدرسية التى ستُدفع خلال العام الدراسي الحالي لأبناءهم الطلاب.

دوت الخليج

مصاريف المدارس الابتدائية الحكومية 2021

تكاليف المصاريف المدرسية

ويرصد دوت الخليج فى التقرير التالي التكاليف التى سيدفعها الأبناء خلال المراحل الدراسية المختلفة، وإليكم التفاصيل:-

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد شدد فى وقت لاحق على ضرورة دفع المصاريف الخاصة بالأبناء كاملة، وذلك فى إطار تكامل العملية التعليمية.

كما أكد الدكتور طارق شوقي، أن الطالب الذى لن يسدد المصاريف المدرسية لن يكون بإمكانة الحصول على الكتب المدرسية.

نرصد المصاريف المدرسية من المرحلة الأولى

وإليكم فى السطور التالية المبالغ المالية المراد تحصيلها هذا العام على طلاب الصفوف الأولى من المراحل التعليمية:-

ووفقًا لما نص عليه قرار وزارة التربية والتعليم، فإن المدارس الحكومية 2021 بالنسبة للمرحلة الأولى، ستكون المصاريف من صفوف رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيه.

هذا وبالنسبة لمصروفات المدارس الحكومية 2021، فإن الصف الخامس الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي ستكون 205 جنيهات.

بالنسبة للمصروفات المدرسية الحكومية 2021، فإن الصف الأول الثانوي ستكون المبالغ المالية المرد سدادها 520جنيهًا.

وبالنسبة للمبالغ المالية المطلوب سدادها فى الصف الأول بالتعليم الفني بكل أنواعه ستكون 220 جنيهًا.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك فئات متعددة معفاة من دفع المصاريف المدرسية 2021، والتى تكون على النحو التالي:-

تعرف على المعفين من دفع المصاريف المدرسية

أبناء شهداء ثورة 25 يناير، على صداراة ممن لا يدفعون المبالغ المالية المستحقة.

وأيضًا أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات ومعاش التضامن الاجتماعي، وهم أيضًا ضمن قائمة طويلة للمستثنيين من دفع المصاريف المدرسية.

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أيضًا من ضمن المستثنين من دفع المصاريف المدرسية، الطلاب اليتامى، وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة وأبناءهم أيضًا.

كما ضمت القائمة الطويلة أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات اللازمة.

هذا وبالإضافة إلى أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا.