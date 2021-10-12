دوت الخليج ينشر أسماء المقبولين في النيابة العامة 2021 «قرار جمهوري»

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أسماء المقبولين في النيابة العامة 2021، ننشر فى التقرير التالي نص قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بأسماء المقبولين فى النيابة العامة 2021.

دوت الخليج أسماء المقبولين في النيابة العامة 2021 أصدر رئيس الجمهورية قرارًا منذ قليل، جاء نصه كالتالي: بعد الاطلاع على الدستور:- دوت الخليج ينشر أسماء المقبولين فى النيابة العامة وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 22/8/2021، وبناء ً على ما عرضه وزير العدل. بالأسماء المقبولين في النيابة العامة 2021 قرر (المادة الأولى) يُعين معاونًا للنيابة العامة كل من السادة: 1- أحمد هشام معوض سرحان. 2- حسن عطية محمد زايد. 3- أحمد طه سيد طه أحمد. 4- أدهم أنور عبدالمجيد محمد محمود. 5- هشام عبدالرؤف جاد حسين. 6- هشام ممدوح سيد شحاتة. 7- عمر محمد صلاح عبدالوهاب. 8- عمر محمد صلاح عبدالوهاب. 9- محمد الباشا طارق محمد محمود. 10- مازن أحمد عبدالعال أحمد حواس. 11- محمد صبحي صابر دسوقي إبراهيم. 12- أحمد هاشم عبدالرحمن عبدالحميد. 13- مصطفى أحمد لبيب أحمد. 14- عادل علاء الدين حامد محمد عودة. 15- وائل محمد محمد أحمد. 16- مصطفى نجاح عبدالمنعم رسمي. 17 – أسامة فتحي عبدالحميد أحمد زيدان. 18- معتز جمال أحمد عبدالرحمن. 19- محمود عبدالغني السيد حسن هلال. 20- عمرو محمد أحمد سعيد. 21- مصطفى قوشتي سيد فرغلي. 22- عصام محمد يحي إبراهيم شهاب. 23- محمد حمدي كريم يس. 24- إسلام خالد فتحي محمد. 25- حسام حسن سباق بربري. 26- محمد صبري أحمد شرشر. 27- أيمن صفوت عبدالمهيمن موسى علي. 28- على أشرف على محمد إسماعيل. 29- إبراهيم يحي إسماعيل. 30- يوسف أنس عبدالباقي خالد. 31- أحمد جمعة رمضان السيد عامر الجزار. 32- عاصم هلال السيد فارس. 33- شريف ممدوح أحمد صالح الليثي. 34- عمر خالد عبدالمنعم عبدالعليم. 35- أحمد محمد أحمد يوسف عبدالدايم. 36- أحمد حسام الدين محمد حجاج يوسف. 37- سيف الدين عصام عبدالمنعم على مكي. 38- حسام عبدالهادي عبدالمحسن إبراهيم. 39- محمد عبدالفتاح على قرين. 40- إسلام عبدالحميد منير عبدالحمي.

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