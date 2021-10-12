بعد فتوى جوازها شرعًا.. بسمة وهبة تعلن تبرعها بأعضائها بعد الوفاة

/655649/بعد-فتوى-جوازها-شرعا-بسمة-وهبة-تعلن-تبرعها-بأعضائها-بعد-الوفاة

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها «90 دقيقة» المذاع على فضائية قناة «المحور» تبرعها بأعضائها بعد الوفاة، وإدراج هذا الأمر في وصيتها.

دوت الخليج يرصد إعلان الإعلامية المصرية بسمة وهبة بالتبرع بأعضائها بعد الوفاة

بسمة وهبة تعلن التبرع بأعضائها

وكشفت وهبة أنها لم تكن متيقنة من جواز التبرع بالأعضاء شرعًا وكانت متخوفة من الأمر، إلا أن بعد أن أكده إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف خلال مداخلة هاتفيه معه أصبحت على دراية كافية.

إبراهيم رضا يؤكد فتوى جواز التبرع بالأعضاء

وقال إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها 90 دقيقة: "نقل الأعضاء من الميت للحي جائز، ولا يجوز نقل أعضاء الميت إلا بعد وصية منه، مشيرًا إلى أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من باب الصدقة الجارية".

بداية انطلاق مبادرة التبرع بالأعضاء

وكانت بداية الحديث عن التبرع بالأعضاء، عندما أثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل حولها بعدما أعلنت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية”، عن استعدادها بالتبرع بأعضائها وجثتها كاملة لطلبة كلية الطب كي يدرسون عليها.

إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها

أعلنت الفنانة إلهام شاهين، التبرع بأعضائها، بعد الوفاة إذا كانت تصلح وجاء ذلك خلال حفل توقيع كتاب المستشار أمير رمزي الذي يحمل أسم «أعداء مصر الخمسة».

وقالت إلهام خلال الحفل: «أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به، وأنا بعلن دا على الملأ كله».

وأضافت: «أتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الآخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه». وأكملت: «أنا عرفت إن مصر كان فيها بنك للقرنية أيام السادات، وبسبب الأقلام المريضة الضعيفة اللي حاربوا الموضوع ده أُغلق هذا البنك، وأنا أطالب بعودة هذا البنك».

إلهام شاهين تؤيد تعليم طلبة الطب على جثتها

وأضافت إلهام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة mbc مصر: "الأعضاء هياكلها الدود والتراب .. عاوزة أعرف إيه اللي يمنع إننا نتبرع بالأعضاء"، وأكدت معقبة: "معنديش مشكة طالب الطب يتعلم في جثتي.. معنديش مانع أساهم بأي حاجة بخير من أجل البشرية".

واقترحت إلهام، أن تُشارك الدولة عبر إحدى المعنية بتنظيم عملية التبرع بالأعضاء، وذلك من خلال التوقيع على إقرار بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.