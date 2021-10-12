/655653/شوبير-بدأت-حياتي-معلق-كروي-وياريت-الناس-تريح-نفسها-خالص

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة أون سبورت عن ردود أفعال الشارع المصري حول تعليقة علي مباراة المنتخب أمس أمام ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلي كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شوبير: راضى تماماً عن نفسى فى المباريات التى علقت عليها هذا الموسم، ولا التفت لأى أصوات دائماً.

وأضاف: تقييمى نابع من نفسى وللعلم أنا بدأت حياتى معلق كروى.

وأختتم: وراضى للغاية عن تعليقى على مباراة مصر وليبيا بالأمس فياريت الناس تريح نفسها خالص.

وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق فوزاً هاماً مساء أمس على ليبيا بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الرابعة، لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأحرز أهداف منتخب مصر كلا من "أحمد فتوح، ومصطفى محمد" في الشوط الأول، ورمضان صبحي في الشوط الثاني من صناعة محمد صلاح، أما الهدف الأول والثاني كان من صناعة مصطفى محمد وعمر مرموش.

وبعد هذا الفوز تتصدر مصر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط وتبتعد عن أقرب منافسيها ليبيا بـ 4 نقاط، وتتواجد الجابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرا أنجولا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

أحداث المباراة

وتمكنت مصر من السيطرة على مجريات المباراة ولم يخلق منتخب ليبيا أي هجمات خطيرة إلا على استحياء، وتعرض محمد الشناوي حارس منتخب مصر للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

واصل المنتخب المصري سيطرته على أحداث الشوط الأول بالرغم من صعوبة المباراة على الفراعن، من قبل عامل أصحاب الأرض، وارضي ملعب اللقاء.

ودخل المنتخب المصري المباراة بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وأفضل لاعبي العالم بموسم 2021.

تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي – محمود الونش – أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: عمرو السولية – محمد النني - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – عمر مرموش.

وجاء تشكيل المنتخب الليبي كالتالي:

حراسة المرمي:محمد نشنوش

خط الدفاع: المعتصم صبو - عبد الله الشريف -على سلامة - سند الورفلي

خط الوسط: فيصل البدري - المعتصم المصراتي

خط الهجوم: مويد اللافي - حمدو الهوني - الطبال -محمد زعبيه