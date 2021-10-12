/655654/مشادة-كلامية-تنهي-حياة-شاب-على-يد-صديقة-في-قنا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، في إلقاء القبض على المتهم بقتل شاب بعد مشادة كلامية في منطقة السوق الفوقاني بمدينة قنا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على المتهم بقتل شاب في قنا بسبب مشادة كلامية

وترجع تفاصيل الجريمة الذي شهدتها مدينة قنا عندما تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد ضبط المتهم بقتل شاب فى منطقة السوق الفوقاني، وتوصلت التحريات أن المتهم يدعى «محمد.ع»، 25 عاما، صديق المجنى عليه «بهاء.ع»، 22 عاما، نشبت بينهما مشادة كلامية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات، وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وفي سياق أخر شهدت منطقة حي شرق شبرا الخيمة، حادث مؤلم، حيت توفيت ربة منزل وأصيب ابنها بكسور مختلفة إثر اصطدام لودر بهما أثناء جمع القمامة، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى ناصر العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى العقيد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة بوجود حادث تصادم ومتوفاة ومصاب.

وأخطر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وانتقل الرائد محمد موسي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة واتضح اصطدام لودر جمع القمامة بحي شرق شبرا الخيمة بسيدة وابنها حال مرورهما بجوار منطقة عمل اللودر، مما أدى لوفاة الأم وإصابة الطفل.

كما اتضح أن اللودر يتبع أحد متعهدي جمع القمامة بالحي وتم التحفظ على السائق والمركبة لحين انتهاء التحقيقات.