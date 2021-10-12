/655655/إصابة-4-أشخاص-في-تصادم-سيارة-ميكروباص-بالسور-الحديدي-لكوبري-صفط-اللبن

شهد كوبري محور صفط اللبن اتجاه شارع السودان، اليوم الثلاثاء، إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ، إثر وقوع حادث تصادم سيارة «ميكروباص» بالسور الحديدي للكوبري.

شرطة النجدة

وكانت تلقت شرطة النجدة بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا بتوقف الحركة المرورية أعلى كوبري صفط اللبن بسبب حادث تصادم، وعلى الفور تم توجيه خدمات مرورية إلى موقع الحادث لفتح الطريق، وتم التنسيق معه محافظة الجيزة وهيئة الطرق والكباري لصيانة الكوبري.

وفي سياق أخرى، قامت الإدارة العامة للمرور بوضع خطة انتشار سريع للخدمات الأمنية، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وأمطار في الأيام المقبلة.

وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين خلال قيادة السيارات على الطرق لتفادي وقوع حوادث أثناء الطقس السيئ إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تجمع المياه وإزالة المعوقات بالسرعة المطلوبة.

الدفع بسيارات الإغاثة

ووجه مدير الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على جميع الطرق السريعة والداخلية في جميع المحافظات، كما تم تفعيل جميع غرف العمليات على مستوى الجمهورية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور، وذلك بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، في إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة موجة الأمطار والشبورة المحتمل.

كما نشرت الإدارة العامة للمرور سيارات إغاثة في المناطق التي تنبأت هيئة الأرصاد الجوية بهطول السيول للتدخل السريع لإنقاذ أي مواطنين قد يتضرروا من موجة الطقس السيئ.

الحماية المدنية

كما جرى التنسيق بين الحماية المدنية بوزارة الداخلية والمحافظات، للدفع السريع سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق