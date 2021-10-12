/655657/موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-والقنوات-الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 5:30 يوم السبت 10/16ضمن منافسات الدور32 من دوري ابطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأكد غياب عشرة لاعبين عن الاهلى فى مباراة الحرس الوطنى النيجرى، وهم محمد مجدى أفشه صانع العاب الفريق والذى يحتفل بعقد قرانه اليوم.

كما يغيب عن الاهلى فى مباراته مع الحرس الوطنى محمود متولى للاصابة بالتهاب فى اوتار الركبه، بالاضافة الى محمود وحيد لمعاناته من الاصابة بجذع فى الرباط الداخلى للركبة، والنيجيرى جونيور اجاى، لوضع اسمه فى قائمة الانتظار.

تدريبات الأهلي

خاض لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة، مع انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح أمس الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في فقرات متنوعة للتدريبات البدنية، بالكرة وبدون كرة، استمرت لمدة ٣٠ دقيقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، للسفر إلى النيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

مهاجم سموحة للأهلي

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.