/655659/منى-فاروق-تشارك-في-حكاية-إن-كبر-ابنك-من-مسلسل-زي-القمر

انضمت الفنانة منى فاروق لأسرة عمل حكاية «إن كبر ابنك» ضمن مسلسل «زي القمر»، والتي تعد الحكاية السادسة من المسلسل، والمقرر عرضها على شاشة «CbC».

دوت الخليج يرصد انضمام الفنانة منى فاروق لحماية «إن كبر ابنك» ضمن مسلسل «زي القمر».

أبطال حكاية «إن كبر ابنك»

حكاية «إن كبر ابنك» من مسلسل زي القمر يشارك في بطولته نخبة من الفنانين، وهم الفنانة وفاء عامر، الفنان ناصر سيف، والفنانة أميرة العايدي، والفنان شريف الغريب، والحكاية الجديدة من تأليف حسن صالح ومن إخراج معتز حسام.

"إن كبر ابنك" الحدوتة السادسة من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، حيث تم عرض حواديت "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، و"واحد فى المية" بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، و"أنا قبلت" إخراج معتز حسام، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب وإخراج معتز حسام، وتعرض حاليًا حدوتة "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج أحمد شفيق.

مسلسل زي القمر

الموسم الأول من مسلسل زى القمر، شهد عرض حكايات"حتة مني"، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.

منى فاروق تكشف تعرضها للتحرش

على الصعيد الآخر، كشفت منى فاروق عبر البث المباشر عن تفاصيل تعرضها للتحرش الالكتروني من خلال قيام أحد الأشخاص المجهولين بتصويرها دون علمها، أثناء ارتدائها كاش مايوه، لافتة إلى أن محاولات الإساءة لسمعتها لا زالت مستمرة وتستهدف منعها من تحقيق حلمها في عالم الفن.

وتابعت حديثها: "أنا من حقي أعيش في سلام ومن حقي أعيش حياتي ومش مستنية من بني آدم حاجة".

وصرحت أثناء بثها بأنها ستكون أهم فنانة في الوطن العربي وستسعى دائما للوصول لحلمها دون النظر لما مرت به من أزمات.

أنهت منى فاروق حديثها بتوجيه رسالة لمنتقديها: "مش مسموح الحلم ده يتحقق علشان عندي مشكلة أو مريت بأزمة ما.. وأزمتي متخصكش وربنا اللي هيحاسبني مش أنتم، أنا وحشة أنتوا مالكم؟ مش مطلوب حد يقول عليا مش كويسة.. وأنا مش عايزة أحكي بعمل إيه مع ربنا.. الحمدلله مبدخلش قرش حرام على بيتي.. أنا لقيت نفسي هنا في دهب.. مش هوقف حياتي على فترة من عمري حصلي فيها سقطات".