/655663/تحرك-برلماني-لمواجهة-انتشار-صفحات-وصفات-الصيادلة-على-السوشيال-ميديا

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، وموجهه لكلا من رئيس الوزراء ووزية الصحة، بشأن انتشار وصفات بعض الصيادلة الذين يقومون بصرف الأدوية للمرضي بمحافظة الدقهلية.

دوت الخليج

تحرك برلماني لمواجهة انتشار صفحات وصفات الصيادلة على السوشيال ميديا

وأكدت عبد الحليم، خلال السؤال الخاص بها، أنها تلقيت العديد من الشكاوي من قبل أهالي محافظة الدقهلية ما يؤكد تعرضهم لأخطار كبيرة تصل الي حد الموت في بعض الأحيان وذلك بسبب انتشار وصفات بعض الصيادلة الذين يقومون بصرف الأدوية للمرضي بمجرد وصف المريض للصيدلي ما يعاني منه هو أو أحد أولاده.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أن بعض من هؤلاء الصيادلة يمتلكون صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون من خلالها العلاج والوصفات بل وتعدي الأمر إلي طباعة بعضهم روشتات للمرضي مستغلين جهل المرضي وعدم معرفتهم بما يحيق بهم من مخاطر.

النائبة إيناس عبدالحليم: ماي قوم به الصيادلة من إعطاء وصفادت دون روشتة أدى لوفاة البعض

وأضافت البرلمانية، أن ما يقوم به الصيادلة من إعطاء الوصفات والأدوية للمرضي دون روشتات طبية ، أدي إلي وفاة العديد من الحالات فهناك من يأتي للمستشفي وحالته متدهورة بسبب تعرضهم لأزمات صحية وإعتقاد الصيدلي بأنه مصاب بأزمة صحية أخري نظرا لتشابه الأعراض ويبدأ المريض في تناول تلك الأدوية وهو يعاني في الأساس من أزمة أخري.

ووجهت البرلمانية العديد من التساؤلات للحكومة، حيث جاءت كالتالي:

- أين دور الدوله الرقابي علي مثل تلك الممارسات التي قد تؤدي إلي نتائج لا يحمد عقباها؟

- وما هي خطة الحكومة للقضاء بشكل نهائي و تام علي تلك الأفعال الخطيرة؟