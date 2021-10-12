/655665/سيدات-سلة-الأهلي-يواجه-الجزيرة-في-نهائي-منطقة-القاهرة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء أمام فريق الجزيرة في نهائي بطولة منطقة القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء اليوم على صالة استاد القاهرة الدولي، ويسعى سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض قوي والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والحصول على اللقب. وتمثل مباراة النهائي أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبات، حيث يتطلع سيدات سلة الأهلي إلى التتويج بأول بطولات الموسم الجديد.

وحرص علي هاشم المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي على تجهيز اللاعبات بالشكل المناسب، حيث شهدت تدريبات الفريق الأخيرة تركيزا كبيرا على العديد من الجوانب الخططية والفنية إلى جانب التدريب على الرميات الثلاثية والاختراقات بسرعة من أجل تقديم أفضل أداء.

وقدم سيدات سلة الأهلي عروضا قوية في بطولة منطقة القاهرة، حيث وصل إلى المباراة النهائية بعد أن تغلب على كل الفرق التي واجهها وآخرها فريق هليوبوليس في الدور نصف النهائي.

وشهدت مباراة نصف نهائي بطولة منطقة القاهرة أداءً قويا من جانب فريق سيدات سلة الأهلي والذي نجح في تحقيق الفوز، ‏وقدم أداءً قويا، وسط محاولات مستمرة للاختراق وتصويب رميات ثلاثية، واستمر تفوق ‏الأهلي ونجح في إنهاء المباراة 83-63.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في مباراة دور قبل النهائي على فريق الزهور بنتيجة 79-35.

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن إتمام التعاقد مع اللاعب عمر عزب للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، لمدة4 مواسم.

وأوضح عبد القادر أن اللاعب وقع على العقود، وتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بقيده في قائمة الفريق، وذلك في إطار تدعيم صفوف رجال سلة الأهلي بأفضل العناصر للمنافسة بقوة وتحقيق الانتصارات في كافة المسابقات.

وقال مدير عام النشاط الرياضي إن عمر عزب لاعب مميز ويمثل إضافة حقيقية لفريق رجال سلة الأهلي والذي تم تدعيمه هذا الموسم بالعديد من الصفقات القوية أبرزها الأمريكي مايكل تومسون ومروان سرحان، فضلا عن التعاقد مع الأمريكي مايكل فاكوادي للمشاركة مع الفريق في البطولة العربية التي تقام في الإسكندرية خلال الأيام القادمة.

ووجه عبدالقادر الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب على دعمه المستمر لكافة فرق النشاط الرياضي، وتلبية كافة متطلبات الأجهزة الفنية من معسكرات وتعاقدات قوية، من أجل المنافسة بقوة والتتويج بكل البطولات.