محافظ أسيوط: الانتهاء من إنشاء 88 مدرسة جديدة ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تفقد عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمدرسة النهضة للتعليم الأساسى بمدينة أسيوط الجديدة لمتابعة انتظام العملية التعليمية فى بداية العام الدراسى الجديد 2021ـ 2022 والتأكد من الالتزام بتطيبق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان.





بدأ المحافظ جولته بتفقد بعض فصول المدرسة وهنأ جميع التلاميذ والمعلمين بالعام الدراسى الجديد، متمنياً لهم عاما مليئًا بالنجاح والتوفيق، وتفقد بعض فصول وحجرات المدرسة بمرحلة رياض الأطفال، والتقى الأطفال والمعلمات، مرددًا معهم السلام الوطنى، ومشددًا على الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامات داخل المدرسة.

وأكد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، على مراعاة التباعد الاجتماعى ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسى، حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب ثم شهد عرض بعض الفقرات الفنية للطلاب على مسرح المدرسة.

كما أكد عصام سعد على انتظام الدارسة بجميع مدارس المحافظة البالغ عددها 2991 مدرسة وتضم مليون و172 ألف و187 طالب وطالبة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 88 مدرسة جديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم استلام 44 مدرسة منها ودخولها الخدمة التعليمية للمساهمة فى خفض كثافات الفصول والقضاء على تعدد الفترات الدراسية.

كما يجرى إنشاء العديد من مجمعات المدارس لاستيعاب الأعداد المتزايدة فى مرحلة رياض الأطفال، حيث يجرى إنشاء مجمعين للمدارس الرسمية لغات "مدرسة التجاريين الرسمية و30 يونيو الرسمية " بمدينة أسيوط والتى سيبدأ العمل بهما العام الحالى، منوهاً إلى إنه تم الموافقة على فتح 35 قاعة جديدة فى المدارس الرسمية والخاصة خلال العام الدارسى الحالى للنزول بسن القبول فى مرحلة رياض الأطفال واستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين للمدارس.