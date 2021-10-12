السيسى: مصر سعت لتصنيع لقاح كورونا لدعم القارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن العالم واجه خلال العامين الماضيين تحديات جمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية نتيجة جائحة كورونا، وأثبت استمرار الجائحة أن البشرية كما تتشارك فى الأخوة الإنسانية فإنها عرضة للتشارك فيما تواجه من تحديات، وهو ما يتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون.





وأضاف السيسى، فى كلمته أمام تجمع فيشجراد، اليوم الثلاثاء، أنه فى ظل إدراك مصر لخطورة التباين فى مسارات التعافى الاقتصادى بين الدول، فسعت إلى تعزيز توطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتوفيرها للمواطنين المصريين ولكن للتصدير إلى القارة الإفريقية فى محاولة لرأب الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة فى تلقى اللقاح. وأوضح أن مصر تتطلع إلى التعاون مع دول تجمع فيشجراد لتحقيق هذا الهدف.

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