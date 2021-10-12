السيسى: لن نسمح بتصدير المشكلات لـ أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، فى كلمته أمام تجمع فيشجراد، اليوم الثلاثاء، أن مصر بها 6 ملايين مواطن من دول أخرى، ولن تقبل من منظور أخلاقى وإنسانى أن يتحركوا تجاه أوروبا ويلاقوا مصيرهم فى البحر.
وتابع: "لن نسمح بذلك حتى لا نصدر المشاكل إلى أوروبا وحتى لا نلقى بهؤلاء الناس إلى المجهول".
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