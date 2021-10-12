السيسى: مصر لا ترفض مناقشة حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الهجرة غير الشرعية كعنوان تعكس شكلا من أشكال حقوق الإنسان المفقودة فى منطقتنا ولكن من منظور مختلف ليس التعبير عن الرأى والممارسة السياسية، فهناك حقوق كثيرة لم تتوفر بعد فى منطقتنا.





وأضاف السيسى، فى كلمته أمام تجمع فيشجراد، اليوم الثلاثاء: "هل الدول الأوروبية مستعدة أن تساهم وتشارك مع هذه الدول لتحسين أوضاعها السياسية والاقتصادية والثقافية حتى نصل إلى مقاربة مختلفة لفهم ما يخص حقوق الإنسان". وأوضح أن مصر لا ترفض مناقشة حقوق الإنسان، متسائلًا: "طب أنتم مستعدين كأصدقاء أوروبيين ودول تهتم بحقوق الإنسان أن توفر لنا حياة كريمة؟ وتوفير فرص توأمة مع الجامعات الأوروبية المتقدمة لتقديم نوع من التعليم الجيد بناسب متطلبات العصر ونقل جزء من الصناعة فى بلادكم لمصر حتى نوفر فرص عمل لأكثر من 65% من سكاننا؟".

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