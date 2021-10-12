عاجل- بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسى أمام تجمع فيشجراد

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى الى العاصمة المجرية بودابست، أمس، للمشاركة فى قمة دول تجمع "فيشجراد مع مصر".

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن قمة دول تجمع "فيشجراد" مع مصر، تضم المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

وقال إن مشاركة مصر فى قمة مع تجمع "فيشجراد" تأتى للمرة الثانية عقب عام 2017، إذ تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تتناول القمة عددا من الموضوعات، وعلى رأسها دور مصر فى منطقة الشرق الأوسط، والتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين، فضلا عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، الذى تتمتع دول التجمع بعضويته.

وأضاف المتحدث الرسمى أن زيارة الرئيس إلى بودابست ستشهد أيضا عقد مباحثات ثنائية مكثفة مع كبار المسؤولين المجريين فى مقدمتهم رئيس الوزراء المجرى "فيكتور أوربان"، والرئيس المجرى "يانوش أدير"، لبحث تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، فضلا عن التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولى والإقليمى.