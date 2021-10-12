جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر لم تخرج منها مركب هجرة غير شرعية، ولكن كل الهجرة التى قدمت إلى مصر من الدول الإفريقية والدول التى بها مشاكل وصلت إلى 6 ملايين مواطن ومواطنة.





وأضاف السيسى، فى كلمته أمام تجمع فيشجراد، اليوم الثلاثاء، أن مصر أبت من منظور حقوق الإنسان المزايدة بهذه القضية، مؤكدًا أن مصر تسمى مواطنى الدول الأخرى ضيوف وليس لاجئين ولا يوجد معسكرات للاجئين فى مصر. وتابع: "ضيوف مصر بيعيشوا زى كل المصريين بيتعملوا فى مدارسنا وبيتعالجوا فى مستشفياتنا حتى لقاحات كورونا بيحصلوا عليهم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: نرفض المزايدة على استضافة اللاجئين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.