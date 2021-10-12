مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية يستقبل عددًا من المواطنين بعد تسوية مستحقاتهم...

صرّح السفير صلاح الدين عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه في إطار متابعة وزارة الخارجية لمصالح المواطنين المصريين في الخارج، فقد تمكنت قنصليتنا العامة في الرياض بالتنسيق مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية من التوصل إلى حل ودي لتسوية المستحقات المتأخرة لعدد من المواطنين لدى إحدى المؤسسات العاملة في قطاع المقاولات بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر إصدار ١٨ شيك نظير المستحقات الخاصة بهم.

وأشار السفير صلاح الدين عبد الصادق، خلال استقباله للمواطنين أصحاب المستحقات، أن وزارة الخارجية لا تدخر جهداً في رعاية المواطنين المصريين في الخارج، وبذل الجهود اللازمة للدفاع عن مصالحهم، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لحماية حقوق مواطنيها في الخارج، مُثنيًا على دور السلطات السعودية المعنية وتعاونها في هذا الصدد.

ومن جانبهم، أعرب المواطنون عن تقديرهم للدور الذي قامت به وزارة الخارجية، والقنصلية العامة في الرياض، من أجل مساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.