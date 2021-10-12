الأوقاف تنشر ترجمة خطبة الجمعة المقبلة" النبي القدوة" بـ 19 لغة أجنبية

أكدت وزارة الأوقاف، ترجمة خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان "النبي القدوة "صلى الله عليه وسلم" فى بيته وحياته"، إلى تسع عشرة لغة أجنبية، بالإضافة إلى لغة الإشارة، حيث نشرتها على موقعها الإلكتروني.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار حملة نبي الرحمة التي أطلقتها وزارة الأوقاف مطلع ربيع الأنور تزامنًا مع احتفالها بالمولد النبوي الشريف، وفى إطار واجبها التوعوي والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قررت نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية "بالصوت والصورة" من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا