درجة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 إلى الأحد المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 12 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 13 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 22 درجة جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 20 درجة جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 14 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 20 درجة جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 15 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة السواحل الشمالية العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 21 درجة جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 16 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 20 درجة جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 17 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25 درجة شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 20 درجة جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 25 درجة

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