رئيس القطاع الدينى: تطبيق الآذان الموحد فى 350 مسجدا

قررت وزارة الاوقاف ضم عدد من المساجد ضمن مشروع الاذان الموحد الذى اعلنت عنه الاوقاف في عام 2019 ، وقال رئيس الادارة المركزية اللواء عمر شكري انه جرى ضم 426 مسجدا جديدا خلال الربع الاول من العام المالي الجاري لتطبيق مشروع الأذان الموحد ليصل إجمالي المساجد التى سيتم تطبيقة ها لتفعيل " الآذان الموحد " على صعيد مصر والقاهرة الكبرى ليصل عددهم الى 3538 مسجدا . وقد اطلقت الاوقاف مشروع الاذان الموحد فى عام 2019 وهو المشروع يعتمد على توحيد صوت الأذان لينطلق فى وقت واحد بصوت موحد وتم اختيار أفضل الاصوات وتكون بدا الاشارة حسب التوقيت المحلى لكل محافظة.

صرح الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني في تصريحات صحفية، بأن مشروع الأذان الموحد سيطبق في 350 مسجدا فى القاهرة ومحافظات صعيد مصر كمرحلة أولى على أن سيتم تطبيقه في باقي مساجد مصر، وانه تم ارسال إشارة بتطبيقه في المديريات واحضار أجهزة مسجل عليها الصوت وتم تدريب العامل في المسجد عليها والتحكم في درجات الصوت لعدم ازعاج الموطنين الذين يعالنون من ارتفاع الأصوات بطريقه فجة

وتابع عبد العزيز بأن تم اختيار أفضل الأصوات والاتفاق عليهم من خلال لجنه ومتخصصين في مقيم الشعائر. ومن جهة اخرى قد أكد وزير الأوقاف في تصريح له من قبل بأن الوزارة لن تتخلى عن أبنائها من العاملين مقيم الشعائر أو المؤذنين في حالة تطبيق الأذان الموحد ولن تقطع رزق أحد وسيتم تأهيلهم وتدريب على العمل فى قطاعات أخرى على نفس الدرجة الوظيفة لكل منهم .

وجهاز الاستقبال يعد أهم خطوة في مشروع وزارة الأوقاف بشأن الأذان الموحد، لأنه يستقبل الشعيرة ومن ثم بثها، ويتكون جهاز الاستقبال من 4 قطع، قطعتان إلكترونيتان، ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث ويتم تركيبها أعلى المسجد.

ويتميز نظام البث في مشروع الأذان الموحد بتوسط مستوى صوت الميكروفون حتى لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين، وتم ضبطه مسبقا من مهندسي الصوت حتى لا يستطيع أحد التلاعب في البث ومستوى الصوت.

وتسعى وزارة الأوقاف إلى تعميم تجربة مشروع الأذان الموحد في باقي المحافظات على مستوى البلاد، مع التأكيد على مراعاة فروق التوقيت لكل منطقة.​