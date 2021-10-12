أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة "حياة كريمة" لتحسين الحياة لـ 60 مليون مواطن في الريف المصرى، بكل ما تعنيه هذه الكلمة وما تحمله.
وتابع الرئيس السيسى خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع فيشجراد مع مصر: "الرقم المخصص لمبادرة "حياة كريمة" يقارب الـ 700 مليار جنيه حتى نغير حياة المواطنين في التعليم والصحة وشبكات الصرف الصحى والطرق كل شيء".
وأضاف: "أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وشعبها بشكل كامل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى بقمة فيشجراد: "حياة كريمة" تحسن حياة 60 مليون مصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.