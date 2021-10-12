الرئيس السيسى بقمة فيشجراد: "حياة كريمة" تحسن حياة 60 مليون مصرى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة "حياة كريمة" لتحسين الحياة لـ 60 مليون مواطن في الريف المصرى، بكل ما تعنيه هذه الكلمة وما تحمله.

وتابع الرئيس السيسى خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع فيشجراد مع مصر: "الرقم المخصص لمبادرة "حياة كريمة" يقارب الـ 700 مليار جنيه حتى نغير حياة المواطنين في التعليم والصحة وشبكات الصرف الصحى والطرق كل شيء".

وأضاف: "أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وشعبها بشكل كامل".