الرئيس السيسي: توطين صناعة اللقاحات لتلبية احتياجات مواطنينا وأفريقيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جائحة كورونا أثبتت أن البشرية مثلما تتشارك فى الأخوة الإنسانية فهى عرضة للتشارك فى التحديات مهما تفاوتت مستويات تقدمها، ما يفرض على المجتمع الدولى تضافر جهوده وتعزيز التعاون بين شتى الدول".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى مؤتمر قمة فيشجراد: "في ظل إجراءات مصر لخطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول، فقد حرصت مصر لتوطين صناعة اللقاحات ليست فقط لتلبية احتياجات مواطنيها، ولكن أيضا للتصدير الى القارة الافريقية، في محاولة لرأب الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة فى تلقى اللقاح، ونتطلع في هذا الصدد للتعاون مع دول التجمع لتحقيق هذا الهدف.