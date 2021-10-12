طرق تسديد فاتورة التليفون الأرضي 2021 لتفادي الغرامة

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محمد سياف - ابو ظبي - المعاد المحدد مسبقًا لتسديد فاتورة التليفون الأرضي هو 15 من شهر أكتوبر، وتعد هذا الفاتورة الأخيرة لهذا العام 2021، تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فواتير التليفون الأرضي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي الذي أصبح يتضمن خدمات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، حيث يعرض تفاصيل الاستهلاك خلال شهر يونيو ويوليو وسبتمبر من تكلفة الخدمات وتكلفة المكالمات الصادرة.

تجنب وقوع غرامة مالية لعدم سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2021

يرغب العديد من عملاء شركة WE المصرية للاتصالات بسداد فاتورة التليفون الأرضى وذلك لتفادي توقيع الغرامة المالية بعد مرور فترة السماح التي حددتها الشركة وهي 30 يوم أي حتى 15 نوفمبر القادم بعدها تقوم الشركة بقطع خدمة الاتصال وتسمح باستقبال المكالمات فقط وذلك لمدة 30 يوم آخرين أي حتى يوم 15 من ديسمبر وفي حالة الاستمرار في عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي يتم قطع الخدمة وتوقيع غرامة مالية وسيتعين على من تأخر في سداد قيمة الفاتورة المستحقة التوجه إلى فرع الشركة لتسديد قيمة الفاتورة والغرامة حتى تعود الخدمة مره آخرى.

خدمة الاستعلام عن الفاتورة التليفون الأرضى عبر موقع شركة المصرية للاتصالات أو الخط الساخن

صرحت الشركة المصرية للاتصالات من قبل أنها أطلقت خدمات جديدة عبر موقعها الإلكتروني ومنها الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وذلك عن طريق الخطوات التالية:

تسجيل الدخول لموقع الشركة المصرية للاتصالات. فتح صفحة تسجيل الدخول لتستكمل المعلومات مثل رقم التليفون الأرضي وكود المنطقة. ثم اضغط على إظهار الفواتير. تظهر الفواتير المطلوب سدادها.

يمكنك أيضًا معرفة القيمة المستحقة لفاتورة التليفون الأرضى من خلال الاتصال بالخط الساخن 19777 وإتباع التعليمات وإدخال البيانات المطلوبة صحيحه كرقم التليفون الأرضي وكود المنطقة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشركة WE

يمكنك التوجه لفرع الشركة لتسديد قيمة الفاتورة المستحقة أو هناك العديد من أنظمة الدفع الإلكترونية المختلفة يمكن للعميل اختيار الطريقة التي تناسبه ومنها:

من خلال فروع شركة فودافون باستخدام خدمة فودافون كاش.

الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات.

ماكينة فوري الإلكترونية.

الدفع من خلال مكاتب البريد المتواجدة في جميع أنحاء الجمهورية.

الدفع من خلال ماكينات الصرف التابعة للبنك الأهلي وبنك التجاري الدولي CIB.

أو من خلال خدمات مصاري، سداد، خدماتي، ممكن، أمان، وBee.

الجدير بالذكر أن شركة المصرية للاتصالات تحاول تسهيل على العملاء الخدمات وكذلك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وسدادها عبر طرق كثيرة لتفادي التزاحم وذلك حرصًا منها على جهد ووقت العملاء.