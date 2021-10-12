دوت الخليج ينشر أسعار الخضار واللحوم في الأسواق المصرية اليوم

/655661/تحيا-مصر-ينشر-أسعار-الخضار-واللحوم-في-الأسواق-المصرية-اليوم

يسعى الكثير من المواطنين التعرف على أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم، فى مصر، خاصة فى ظل التذبذب الحالي.

يرصد دوت الخليج في التقرير التالي أسعار الخضار والفاكهه واللحوم البيضاء والحمراء، وذلك من خلال جوله لمراسل دوت الخليج في أحد السواق المصريه اليوم.

أسعار الخضار

الطماطم 8

الكوسة 7

التوم 8.5

البتنجان الرومي 5

البتنجان 6.5

الفلفل 5،6

البطاطا 5

البطاطس 10

الفلفل الالوان 15

الجزر 6

أسعار الفاكهة

البرتقال من 8 إلى 10

الجوافه 6

التفاح 12

الموز 12

الدواجن

كما شهدت الاسواق اليوم ارتفاع في اسعار الدواجن للتراوح بين 32 حتي 35

وايضا ارتفعت اسعار البيض ارتفاعا مع الاسعار العالميه للاعلاف والدواجن لتصل الي

ج 47 للطبق الواحد.

كما تراوحت اسعار السمك البلطي كالتالي :-

بلطي 1: 22 إلى 24 جنيهاً للكيلو تكنا بلاستيك.

بلطي 2: 17 إلى 21 جنيهاً للكيلو تكنا بلاستيك.

بلطي أسواني: 17 إلى 37 جنيهاً للكيلو تكنا بلاستيك.

فيليه بلطي: 30 إلى 110 جنيهات للكيلو.

قشر بياض: 60 إلى 90 جنيهاً للكيلو تكنا بلاستيك.

بياض أملس 1 بلدي: 60 إلى 90 جنيهاً تكنا بلاستيك

جمبري جامبو: 400 إلى 470 جنيهاً للكيلو، طاولة خشب.

جمبري 1: 300 إلى 370 جنيهاً للكيلو، طاولة خشب.

جمبري 2: 200 إلى 270 جنيهاً للكيلو، طاولة خشب.

جمبري 2 مجمد: 85 إلى 165 جنيهًا للكيلو، كرتونة.

جمبري 3: 90 إلى 160 جنيهاً للكيلو، طاولة خشب

وبالنسبة للحوم الحمراء، الفلتو الكندوز حوالي 180 جنيهًا للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 190 جنيهًا للكيلو، كما ارتفع سعر كيلو اللحم الضأن إلى من 150 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

وسجلت الكبدة البقري والضأن ما بين 150 إلى 170 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 100 إلى 130جنيهًا للكيلو.