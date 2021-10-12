/655662/النائبة-ولاء-التمامي-تطالب-فى-اليوم-العالمي-للفتاة-بتوعية-الفتيات-بحقوقهن-صحيا-وتعليميا

قالت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب ان اليوم العالمى للفتاة هو الإحتفال الدولى الذى حدد من قبل الأمم المتحدة فى ١١ أكتوبر من كل عام وذلك من أجل حماية حقوق الفتيات والسعى لحياة أفضل لهن والتوعية بحقوقهن فى جميع المجالات مثل التعليم والحقوق القانونيه والرعاية الصحية وحمايتهن من العنف والحق فى العمل وقضية الزواج المبكر مشيرة الى انه وعلى مستوى العالم نجد أن هناك الكثير من القضايا المختلفه التى تقع فيها الفتيات بسبب عدم الإكتراث لمشاكلهن من حيث التعرض للعنف أو التحرش أو إجبارهن على ترك التعليم والزواج المبكر والقيام بأعمال منزلية شاقة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة ولاء التمامي فى اليوم العالمي للفتاه

اليوم العالمي للفتاة

واضافت عضو مجلس النواب ولاء التمامي، انه على الصعيد المصرى وتحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي والذى يحنو دائماً على جميع أبناء الوطن ويبذل الكثير من العطاء حتى يوفر حياة كريمة لكل المواطنين مشيرة الى أن الرئيس اكد على ضرورة الإهتمام بالمرآة فهى الأم والأخت والأبنة وهى أساس تقدم الدول مؤكدة على إفساح المجال للمرآة لتشارك فى المجتمع والمساوة بينها وبين الرجل وهذا ما شاهدناه فى عهد الرئيس السيسي بحصد المرآة ١٢ مقعداً بمجلس الشيوخ و ٣١ مقعداً بمجلس النواب فكان لهن الدور السياسى الملحوظ فى المجتمع.

حقوق المرأة

واشارت النائبة ولاء التمامي، ان الدستور والتشريعات جميعها أكدت على ضرورة الحفاظ على حقوق المرآة وهذا ما لمسناه فى الدستور المصرى لعام ٢٠١٤ ليتضمن العديد من المواد التى تخاطب المرأة وتحافظ على حقوقها بشكل واضح وضرورة المساوة بينها وبين الرجل دون تمييز مشيرة الى انه أنعكس ذلك على جميع الأنشطة سواء الرياضية أو التعليمية أو الصحية فنجدهن يحصدن العديد من البطولات أو الإنجازات التى تسهم فى النهوض بالدولة منوهة بضرورة توعية الفتيات منذ الصغر بحقوقهن ورعايتهن صحيا وتعليميا حتى تظل مصر كما كانت دائماً وأبدا رمز الحضارة والرقى للعالم أجمع.

واكدت عضو مجلس النواب ان المرأة اصبحت تشارك فى جميع الوزارات بشكل واضح وتساهم بكل جد وعزم ونجاح ... وهذا ما دعتنا جميع الأديان السماوية إلية بالإهتمام بالمرآة والحفاظ على كافة حقوقها ولو عدنا بالتاريخ لوجدنا أن حضارتنا المصرية القديمة قد دونت ذلك على جدران المعابد وفى البرديات وكيف كان للمرأة دور فى قيادة البلاد وكيف كانت لها القدسية عندهم مؤكدة على ان مصر منذ الأزل تحافظ على المرآة ونحن نسير على تلك الخطى تحت قيادة رحيمة معها وحازمه وبكل قوة لمن يمس بحياة المرأة أو يعبث بحقوقها أو يحاول التقليل من شأنها مشيدة بدور الدكتورة نيفين قباج وزير التضامن الإجتماعي فى توفير حياة كريمة للمرآة وتحويلها من مرآة تنتظر يد العون إلى مرآة تمتلك مشروعها الخاص وتحقيق أحلامها دون مساعد والعمل على رعايتها صحيا مثل مشروع بهية أو مشروع مستورة والعديد من المشروعات التى تحفظ لها كرامتها وتوفر لها حياة أفضل وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية .