/655667/إحالة-٣٨-عامل-بالوحدات-الصحية-والمنشآت-الحكومية-للتحقيق-بالبحيرة

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام لمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز بدر حملة تفتيشية بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأسفرت عن إحالة ٣٦ عاملين بمركز الغسيل الكلوي بقرية أحمد عرابي التابعين لمستشفي بدر المركزي للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانوني، بالإضافة إلى إحالة عاملين بالوحدة الصحية بقرية أحمد عرابي لتركهم العمل بدون سند قانوني. إحالة ٣٨ عامل بالوحدات الصحية والمنشآت الحكومية للتحقيق بالبحيرة يذكر أن الوحدات المحلية بمركزي شبراخيت والدلنجات بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة نفذت حملات تفتيشية مكثفة علي المنشآت الحكومية والصحة، وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. وأسفرت عن إحالة: ١١٩ من العاملين بالمصالح الحكومية والمستشفى العام بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني. بالإضافة إلى إحالة ٩ من العاملين بالمصالح الحكومية والصحية بنطاق قرى الربدان واورين ومحلة بشر بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني. لعدم الإنضباط الإداري ...إحالة ١٢٨ عامل بالمصالح الحكومية والصحية للتحقيق بالبحيرة وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. محافظ البحيرة يرسل برقية تهنئة للسيد الرئيس بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة على جانب أخر أرسل محافظ البحيرة برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والسادة الوزراء وكبار شخصيات الدولة.

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