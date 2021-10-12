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هزة أرضية فى مصر ، شعر الكثير من المواطنين فى مصر، بحدوث هزة أرضية فى عدد من المحافظات والمدن منذ قليل، وذلك فى حدود الساعة الحادية عشر صباحًا.

دوت الخليج

فى ذكرى زلزال 1992.. هزة أرضية مماثلة فى مصر منذ قليل

يأتى هذا فى ذكرى الزلزال المدمر الذى أصاب مصر، فى الثاني عشر من شهر أكتوبر عام 1992، والذى سبب حالة من الهلع والذعر لدى الكثير من المواطنين، وفقًا لما خلفه من نتائج كارثية.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تفيد بحدوث هزة أرضية فى أماكن متفرقة فى مصر، حيث أكد عدد من الأشخاص فى مصر الجديدة، أن هزة أرضية قد شعروا بها منذ قليل.

هزة أرضية فى مصر

بينما ذكر مواطنين فى محافظات الشرقية وبني سويف والمنوفية، وجود هزة أرضية قد شعروا بها، ولكنها لم تستمر إلا دقائق معدودة.

وبالرجوع إلى الحدث التاريخي الكارثي، فى الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي، فقد خلف الزلزال آثارًا هائلة حيث أسرع الكثير من المواطنين إلى الخروج للمناطق المفتوحة فارين من المنازل التى سقطت بسبب آثار الزلزال.

زلزال 1992

زلزال 1992، دفع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قطع زيارته إلى الصين بسبب ما خلفه الزلزال من كوارث على المحيط المصري.

ووفقًا لما أشارت إليه العديد من الصحف فى ذلك الوقت، فقد أطلقت على هذا الحدث «الاثنين الأسود» كونه سبب قتلى بالمئات وتسبب فى تصدف الآلاف من المنازل فى مصر.

هذا ومن المنتظر أن تعلن هيئة البحوث الفلكية، مقدار الهزة الأرضية التى حدثت من قليل، وهو ما يتم رصده فى موقع دوت الخليج.