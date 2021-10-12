«كنت عايز 200 ألف جنيه»..اعترافات المتهم بخطف نجل شقيقته في أكتوبر

/655670/كنت-عايز-200-ألف-جنيهاعترافات-المتهم-بخطف-نجل-شقيقته-في-أكتوبر

أدلى عامل فاكهة بإختطاف أبن شقيقته بمساعدة شخصين من أصدقائه مقابل طلب فدية من والده قدرها 200 ألف جنيه، وحاول إخفاء جريمته إلى أن تم كشف مخططه، ونجح رجال مباحث قسم شرطة أكتوبر بمديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض عليه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على المتهم بخطف ابن شقيقته بأكتوبر

اعترافات المتهم بخطف نجل شقيقته

حضر المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه حول الواقعة، واعترف بجريمته التي نفذها في حق الصغير الذي لم يتجاوز الـ7 سنوات، قائلًا: «كنت عايز آخد من أبوه فلوس لأنه سمسار عقارات ومرتاح ماديًا واتفقت مع اتنين من صحابي علشان ندبر لخطفه».

طلب فدية 200 ألف جنيه

وأوهم المتهم عامل فاكهة، والد الطفل المجني عليه، أنه وقع على نفسه إيصالات أمانة على بيان من أجل عودة صغيره له، بعد أن تصادف تواجده داخل منزل الأسرة خلال تلقي اتصال هاتفي على رقم تليفون والدة المجني عليه الخاص به، وتدخل الخال المتهم في الحال وتطوع لمقابلة الجناة الذين طلبوا فدية قدرها 200 ألف جنيه، ولكن انكشف مخططه سريعًا بعد أن أبلغ والد المجني عليه رجال المباحث.

ادعى المتهم عامل فاكهة، صاحب الـ 45 عامًا، أنه قلق على خطف الطفل وأقنع شقيقته بأنه سيتولى أمر عودته لحضنها مرة أخرى وصدقته، بعد أن انهارت من البكاء بعد اكتشاف اختفاء نجلها.

تفاصيل واقعة خطف طفل على يد خاله

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم أول أكتوبر بلاغًا من سمسار عقارات، يفيد بتعرض نجله للخطف، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثي لكشف غموض الواقعة، وأتضح أن خال المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث خطط لخطفه مقابل طلب فدية قدرها 200 ألف جنيه مقابل عودة الطفل لأسرته.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

وأخطرت المباحث النيابة العامة لمباشرت التحقيقات بشأن واقعة خطف طفل أكتوبر، وقررت بحبس المتهم ومن عاونه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترف أن المتهم الأول وهو خال الطفل، أن هناك شخصين من أصدقائه ساعداه لتنفيذ جريمته في حق الطفل، وتولى واحد منهم مهمة الاتصال على والدته وطلب فدية منها بينما كان الخال المتهم في منزل شقيقته يراقب حالة قلقها هي وزوجها، ولم يتوقع أن يبلغا قسم الشرطة، وتخوف من كشف أمره فأعاد الطفل سريعًا وادعى أنه وقع إيصالات أمانة على بياض من أجل عودة الطفل.