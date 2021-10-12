/655671/بعد-واقعة-ميكروباص-الساحل-نقل-النواب-تطالب-بتركيب-كاميرات-مراقبة-على-الطرق-والكباري

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن وزارة النقل تقوم بدور بارز وهام فيما يتعلق بتطوير الطرق ورفع كفاءتها وكذلك الكباري في كل المناطق على مستوى الجمهورية.

ميكروباص الساحل

دوت الخليج يرصد تعليق محمد عبدالله زين بشأن ميكروباص الساحل

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أهمية أن تضمن خطة التطوير إحكام الرقابة والمتابعة بشكل دقيق لمنع تكرار ما حدث في كوبري الساحل قبل أيام.

الطرق والكباري

وأوضح عضو لجنة النقل بالبرلمان، أن من بين عمليات التطوير التي يجب أن تشهدها الطرق والكباري الرقابة من خلال الكاميرات لرصد أي تجاوزات أو اختلالات من شأنها التأثير على حياة المواطنين.

ولفت زين الدين، إلى أهمية قيام وزارة النقل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتركيب كاميرات مراقبة وأن يتم ربطها بشبكة معلومات على مستوى الجمهورية، لإحكام الرقابة عليها ولرصد أي تجاوزت قد تحدث في أي وقت.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن غياب الدلائل الواضحة يفتح الباب أمام الاجتهاد ولروايات خاطئة ومن شأنها تكدير الأمن والسلم العام، مشددا على وزارة النقل وضع خطة متكاملة لتركيب كاميرات مراقبة على الطرق والكباري.