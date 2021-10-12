/655673/محافظ-بورسعيد-يشهد-انتظام-العملية-التعليمية-بمدرسة-الجرابعة-الابتدائية-بغرب-المحافظة
واصل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد ، حيث تفقد " المحافظ " مدرسة الجرابعة الأساسية المشتركة بغرب بورسعيد ، وذلك لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمة بالمدرسة رافقه خلالها الدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.
محافظ بورسعيد يشهد انتظام العملية التعليمية بمدرسة الجرابعة الابتدائية بغرب المحافظة
وأكد " المحافظ " أن مدرسة الجرابعة شهدت نسبة حضور عالية من طلاب وطالبات المدرسة ، مشيدا بدور أولياء الأمور وحرصهم على الالتزام الدراسي لأبنائهم بالمدرسة ، كما أشاد بالإجراءات التى اتخذتها المدرسة للحد من انتشار فيرس كورونا و الحفاظ على سلامة الطلاب.
ووجه " محافظ بورسعيد " الطلاب بالالتزام والحضور اليومي خلال العام الدراسي ، والاعتماد على الذات وتحصيل المناهج الدراسية من خلال المدرسة ، والالتحاق بالأنشطة الرياضية والفنية المختلفة ، كما حث المعلمين على تكثيف المناهج الدراسية و العمل على تنمية المهارات الٱدراكية للطلاب وتشجعيهم على الحضور بالمدرسة حرصا على مستقبلهم.
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