«بفكر اطلقك»..رسالة مثيرة من رامي جمال لزوجته في عيد ميلادها

/655676/بفكر-اطلقكرسالة-مثيرة-من-رامي-جمال-لزوجته-في-عيد-ميلادها

وجه الفنان والمطرب المصري رامي جمال رسالة مثيرة لزوجته تزامنا مع ذكرى ميلادها في إشارة منه إلى بعض المواقف الطريفة التي دارت بينهم خلال علاقتهما المليئة بالرومانسية.

دوت الخليج يرصد رسالة رامي جمال لزوجته في يوم ميلادها

شارك رامي جمال الجمهور بمجموعة صور نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “ يارب أنت عارف إني اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكرى الزلزال القوي اللي جه مصر، والنهاردة عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فلة.. كده عرفت أنا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم”.

وتابع حديثه: “ الحمد لله إننا مخلفناش، لأني واثق إن ابننا كان أكيد هيبقى المسيخ الدجال، نهاية العالم هتبقي بدايتها من بيتنا، كل سنة وأنت أول وآخر وأحلي وأرخم حاجة في حياتي، بفكر أطلقك علشان آخذ الدريسينج والحق يرجع لأصحابه”.

رامي جمال يطرح أغنية خليكي

على جانب أخر، طرح المطرب المصري رامي جمال، أحدث أغانيه بعنوان «خليكي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك برغم العطل الذي أصاب مواقع التواصل الاجتماعي.

وشوق لها الجمهور من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قال فيها: "اسمعوا أغنيتي الجديدة خليكي، وعاوز اعرف رأيكم.. وبما أن كل المنصات التانية مش شغالة ففرصة تسمعوا بمزاج".

امي جمال يعلن تعاونه مع محمد حماقي في عمل جديد

وعلى نفس السياق، أعلن رامي جمال تعاونه مع محمد حماقي في عمل جديد من خلال نشره صورة برفقته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلق عليها واعدًا جمهوره ومتابعيه بعدة مفاجأت خلال الفترة المقبلة قائلًا: "حماقي أخويا وعشرة عمري ووش خير على بعض، بعد إجازة فنية بينا لمدة 11 سنة.. قررنا نعملكم كذا مفاجأة إن شاء الله، خليكم جاهزين اللي فات كان كبير واللي جاي غير".

رامي جمال يطرح أغنية «كنا ممكن نتفق»

هذا وطرح المطرب رامي جمال أحدث أغانيه «كنا ممكن نتفق» وهي خامس أغاني ألبومه ولسه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ليحتفل بها مع جمهوره قبل نهاية فصل الصيف لعام 2021، والعمل من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أمين نبيل، وألحان محمد حمزة.