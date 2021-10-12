بعد شائعة ارتباطها بحارسها الشخصي..سوزان نجم الدين تعلن زواجها قريبا «فيديو»

/655682/بعد-شائعة-ارتباطها-بحارسها-الشخصيسوزان-نجم-الدين-تعلن-زواجها-قريبا-فيديو

كشفت الفنانة سوزان نجم الدين لأول مرة بعد الشائعات التي طاردتها خلال الفترة القليلة الماضية بشأن زواجها من حارسها الشخصي، دخولها في علاقة عاطفية جديدة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتزوجا قريبا.

دوت الخليج يكشف دخول سوزان نجم في علاقة عاطفية جديدة

تصريحات سوزان نجم حول حبيبها

قالت سوزان نجم الديني خلال تصريحها لبرنامج mbc Treding أنها في علاقة عاطفية جديدة دون الكشف عن هويته، موضحة: “أيوه بحب وهو مالي قلبي كتير وعقلي، متمنية أن تتم هذه الزيجة في أقرب وقت، وأن يوفقها الله فيها.”.

حقيقة زواج سوزان نجم الدين من حارسها الشخصي

هذا وأحدثت مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة القليلة الماضية ضجة حول النجمة السورية سوزان نجم الدين، بعدما تداول رود السوشيال ميديا صورة لها بجانب حارسها الشخصي معلنين زواجها منه الأمر الذي أثار غضب الفنانة.

وأفادت سوزان نجم الدين بأن الصور التي تم تداولها، يعود توقيتها لـ 5 سنوات، قائلة: “كنا وقتها في برنامج ستارز أون بورد، وكان هو المرافق الخاص بي حينها، ولم أعد أعرفه”.

وأضافت سوزان خلال مكالمة هاتفية في برنامج et بالعربي مشيرة لجوئها للقضاء لتعرف من وراء تلك الشائعة، قائلة: “تواصلت مع المحامي لأعرف من هو المروج لهذه الشائعات، وما هدفه منها، لا أحد يعرف كم التشوية والأذى الذي نتعرض له، والقلق الذي يشعر بها أهلنا بسبب هذه الشائعات”.

سوزان نجم الدين تنفي زواجها من حارسها الشخصي

ونفت سوزان نجم الدين، الشائعات التي ترددت خلال الفترة الأخيرة، والتي تفيد بزواجها من حارسها معقبة: هذه شائعات سخيفة ليس لها أساس من الصحة، استيقظت بسببها على 1000 رسالة ولا أعرف من مطلق هذه الشائعات السخيفة ولا أعرف ما هدفهم منها”.

وأشارت: “ لابد من قوانين لضبط السوشيال ميديا حتى نعرف من يروج لهذه الشائعات وما هدفه منه ومعاقتبه ..هذا النظام غير موجود ولكن لا بد من تفعيله بشكل جدي جدًا”.

واختتمت سوزان حديثها قائلة: "حد حاططني في باله وأكيد عندما أريد الزواج سأعلن أنا بنفسي عن هذا الأمر ومن خلال صفحاتي على السوشيال ميديا لأنني طبعًا سأكون فخورة بهذا الشخص الذي سأرتبط به وسيكون شريك عمر وسأعلن عنه".