/655684/بسبب-تزوير-تحاليل-PCR--القبض-على-مصمم-جرافيك-وعامل-وشريك-بمطبعة-بالمنيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في إلقاء القبض مصمم جرافيك وعامل وشريك بمطبعة متهمين بتزوير تحاليل« PCR »، في المنيرة بالجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على مصمم جرافيك وعامل وشريك بمطبعة

مصمم جرافيك وعامل وشريك بمطبعة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام كلٍ من «مصمم جرافيك وعامل وشريك بمطبعة»، لأحدهما معلومات جنائية باستغلال شقة سكنية «مُستأجرة»، كائنة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة كمطبعة بدون ترخيص، وتزوير شهادات تحليل «PCR»، وطباعة أغلفة لأدوية ومنتجات مجهولة المصدر.

3 أختام شعار الجمهورية

وبعد تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبحوزتهما الأجهزة والأدوات المُستخدمة «ماكينة طباعة كبيرة- جهاز كمبيوتر بمشتملاته ، لاب توب ، مبلغ مالي، 3 أختام شعار الجمهورية منسوبة لإحدى الجهات الحكومية، 800 علبة غلاف كرتون لأحد العقاقير، مجموعة أوراق نتائج تحاليل PCR ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مُقلد، مجموعة ملصقات إستيكر».

اعترافات المتهم

بمواجهتهما أمام جهات التحقيق، اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه وبحيازتهما للمضبوطات وإدارتهما المطبعة المشار إليها بدون ترخيص.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيقات.